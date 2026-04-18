Nuova strada Prato-Campi la strategia anti traffico

Una nuova arteria extraurbana lunga circa un chilometro sta per essere realizzata tra Prato e Campi Bisenzio. L’intervento, annunciato nelle ultime settimane, mira a migliorare la viabilità e ridurre il traffico nelle zone urbane di entrambe le città. La strada si collegherà con le principali vie di accesso e sarà dotata di caratteristiche adeguate per il traffico veicolare. I lavori sono previsti in un’area interessata da diverse attività commerciali e residenziali.

Prato, 18 aprile 2026 – L’obiettivo: realizzare una nuova strada extraurbana lunga circa 1 chilometro e che andrà a intersecare viale Narciso Parigi (comune di Campi) e via Aldo Moro-via dei Confini (comune di Prato) per migliorare i collegamenti tra i due centri, alleggerendo il traffico nelle frazioni a sud di Prato. Ma anche per offrire un’opzione alternativa di viabilità quando aprirà il maxi cantiere per il sottopasso del Soccorso: con il collegamento l’Asse delle Industrie (via Paronese, via Baciacavallo, viale Aldo Moro) diverrebbe un valido percorso alternativo in direzione est-ovest alla S.S. n. 719 – Viale Leonardo da Vinci. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova strada Prato-Campi, la strategia anti traffico Notizie correlate Leggi anche: Guadagni 50 euro se denunci il pezzotto, nuova strategia anti-pirateria in Spagna: come funziona Leggi anche: "Prato, zero alibi. Prendiamoci tre punti". Concentrazione: la ricetta anti-Ghiviborgo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuova viabilità Campi - Prato, accordo tra Regione e Comuni; Nuova viabilità tra Prato e Campi: nasce tavolo tecnico tra Regione e Comuni; Nuova bretella Prato–Campi Bisenzio: avviato il percorso progettuale per migliorare la viabilità nella Piana; 'Salpiamo contro il riarmo', a Campi Bisenzio il corteo dalla ex Gkn. Nuova viabilità Campi - Prato, accordo tra Regione e ComuniObiettivo: il collegamento stradale tra viale Narciso Parigi a Campi Bisenzio e viale Aldo Moro a Prato ... nove.firenze.it Lavori per la nuova condotta idrica, problemi di approvvigionamento dell’acqua a Campi e PratoPosa della nuova condotta idrica e problemi di approvvigionamento dell’acqua nei comuni di Campi Bisenzio e Prato. 055firenze.it Aggiorniamo i cittadini del Comune di Prato e Comune Campi Bisenzio che, in merito ai lavori di posa della nuova condotta idrica in uscita dal nostro impianto, nell’ambito degli interventi del nuovo “Hub Tessile”, in corso dalle ore 08.00 di martedì 7 aprile, le p - facebook.com facebook