Nuova strada Prato-Campi la strategia anti traffico

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova arteria extraurbana lunga circa un chilometro sta per essere realizzata tra Prato e Campi Bisenzio. L’intervento, annunciato nelle ultime settimane, mira a migliorare la viabilità e ridurre il traffico nelle zone urbane di entrambe le città. La strada si collegherà con le principali vie di accesso e sarà dotata di caratteristiche adeguate per il traffico veicolare. I lavori sono previsti in un’area interessata da diverse attività commerciali e residenziali.

Prato, 18 aprile 2026 –  L’obiettivo: realizzare una nuova strada extraurbana lunga circa 1 chilometro e che andrà a intersecare viale Narciso Parigi (comune di Campi) e via Aldo Moro-via dei Confini (comune di Prato) per migliorare i collegamenti tra i due centri, alleggerendo il traffico nelle frazioni a sud di Prato. Ma anche per offrire un’opzione alternativa di viabilità quando aprirà il maxi cantiere per il sottopasso del Soccorso: con il collegamento l’Asse delle Industrie (via Paronese, via Baciacavallo, viale Aldo Moro) diverrebbe un valido percorso alternativo in direzione est-ovest alla S.S. n. 719 – Viale Leonardo da Vinci. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

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