Prato zero alibi Prendiamoci tre punti Concentrazione | la ricetta anti-Ghiviborgo

Il Prato si prepara alla trasferta sul campo del Ghiviborgo, con l'obiettivo di ottenere tre punti. Il vice allenatore della squadra ha dichiarato che non ci sono scuse o alibi per questa occasione, mettendo in evidenza l’importanza di concentrarsi sull’obiettivo. La partita, prevista alle 15 e trasmessa su Tv Prato, si terrà allo stadio

"Zero alibi". E’ questo il messaggio lanciato da Giuliano Lamma, vice allenatore del Prato, in vista della trasferta odierna (calcio d’avvio alle 15, con diretta su Tv Prato) sul campo dello stadio "Carraia" di Ghivizzano, casa del Ghiviborgo. Sarà l’ex calciatore biancazzurro a guidare la squadra per l’occasione, alla luce della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti di Alessandro Dal Canto, espulso nel finale del match con il San Donato Tavarnelle e a cui sono state inflitte quattro giornate di stop. A riguardo, la società di via Firenze sta valutando se ci sono o meno i margini per avanzare ricorso per una riduzione della pena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Prato, zero alibi. Prendiamoci tre punti". Concentrazione: la ricetta anti-Ghiviborgo Articoli correlati Obiettivo Prato: ritornare in zona playoff. Dal Canto studia la ricetta anti-CannaraVigilia di campionato per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14,30, con diretta su Tv Prato) tornerà in campo per sfidare in trasferta... Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. Prendiamoci tre punti ma bisogna migliorare»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...