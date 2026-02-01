Guadagni 50 euro se denunci il pezzotto nuova strategia anti-pirateria in Spagna | come funziona

LaLiga ha lanciato una nuova strategia contro la pirateria nel calcio in Spagna. Ora, chi segnala la trasmissione illegale delle partite in bar, ristoranti o agenzie di scommesse riceve 50 euro. La misura mira a ridurre le trasmissioni non autorizzate e a rafforzare la lotta contro il fenomeno. È una risposta diretta alle continue violazioni che danneggiano il calcio e i suoi diritti.

La lotta alla pirateria nel calcio entra in una nuova fase anche in Spagna. LaLiga, l’organizzatrice del massimo campionato di calcio spagnolo, ha annunciato l’avvio di un sistema di segnalazioni che prevede un incentivo economico per chi denuncia la trasmissione illegale delle partite all’interno di bar, ristoranti e agenzie di scommesse. L’obiettivo è contrastare l’uso del cosiddetto “pezzotto”, ovvero la visione non autorizzata delle gare attraverso abbonamenti irregolari o sistemi di streaming pirata. La trasmissione delle partite nei locali pubblici. Come avviene anche in Italia, in Spagna gli esercizi commerciali possono trasmettere le partite di calcio solo se in possesso di un abbonamento specifico per uso pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

