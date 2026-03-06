Lodo Guenzi ci fa toccare il vuoto | Racconto la vita appesa a un filo

Lodo Guenzi ha descritto la sua vita come un equilibrio precario, affermando di sentirsi come se fosse appeso a un filo. Durante un'intervista, ha spiegato che il suo percorso artistico e personale si svolge tra momenti di incertezza e sfide quotidiane, senza nascondere le difficoltà che affronta. Le sue parole rivelano un’immagine di vulnerabilità e fragilità, condividendo il suo rapporto con il rischio e l’insicurezza.

di Luciano Manzotti 'Toccando il vuoto' con Lodo Guenzi. Per il piccolo dizionario del pop tricolore, Lodo Guenzi è soprattutto il frontman de 'Lo Stato Sociale', la scanzonata band emiliana con le radici nella musica indipendente che furoreggiò al Festival di Sanremo nel 2018 (secondo posto) con 'Una vita in vacanza' e la mitica 'vecchia che balla'. Tre anni dopo, il gruppo tornò all'Ariston con 'Combat pop'. Ma Lodo, artista poliedrico, eclettico e perennemente in cerca di nuovi stimoli, non ha mai amato appartenere ad un cliché preciso e da ormai molti anni, ha scelto il teatro. Quel luogo che lui considera "un'isola felice", un "luogo di libertà".