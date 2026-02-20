La ' strategia rossa' di Sinner vincere Roland Garros e tornare n1 Atp

Jannik Sinner ha perso una partita contro un avversario non tra i primi cinque del mondo, una sconfitta che fa discutere. Il tennista italiano aveva come obiettivo di conquistare Roland Garros e riappropriarsi del primo posto in classifica ATP. La sua strategia, chiamata “rossa”, punta a grandi traguardi, ma questa battuta d’arresto apre nuovi interrogativi sulla sua strada verso la vetta. La prossima sfida sarà decisiva per il suo cammino.

AGI - Jannik Sinner perde con un giocatore che non sia in top 3, top 4 o top 5 e questa è una notizia. Nei quarti del torneo di Doha contro il 20enne fenomeno ceco emergente Jakub Mensik, n.16 del mondo, Jannik perde in tre set e subito c’è chi parla di crisi o di flop. Come sempre quando c’è Sinner di mezzo non esistono mezze misure. È un " fenomeno assoluto" se vince, un "bluff" (bluff?!!) se non vince. Ma nel suo caso è proprio questa seconda situazione a fare notizia. Negli ultimi due anni ha perso 6 partite l’anno, 12 in tutto. Ma nel 2026 ne ha già perse due ( Djokovic e Mensik in due tornei) e quindi gli esercizi di stile si sprecano, così come le ipotesi di crisi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La 'strategia rossa' di Sinner, vincere Roland Garros e tornare n.1 Atp

