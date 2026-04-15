A maggio 2026 si terrà il torneo di Roland Garros a Parigi, con in campo nove tennisti italiani. L’evento si svolgerà dal 24 maggio al 7 giugno e rappresenta un appuntamento importante per il movimento tennistico nazionale. Tra i partecipanti, un atleta si distingue come il principale favorito, mentre gli altri sono pronti a confrontarsi sulla terra battuta in una competizione che coinvolge tutta l’Italia.

Il movimento tennistico italiano si prepara a una sfida di altissimo profilo sulla terra battuta di Parigi, con nove atleti pronti a scendere in campo per il Roland Garros, previsto dal 24 maggio al 7 giugno 2026. La delegazione azzurra vede come capofila Jannik Sinner, che punta a completare il prestigioso set di trofei Slam dopo aver conquistato Melbourne all’inizio di quest’anno, guidando un gruppo di sette uomini e due donne selezionati per la competizione francese. L’ambizione di Sinner e la nuova gerarchia del tennis maschile. Jannik Sinner approccia il torneo sulla terra rossa con una consapevolezza tecnica e psicologica straordinaria. Il giocatore, che ha recentemente riconquistato la vetta del ranking mondiale grazie anche al successo ottenuto a Monte Carlo, si presenterà a Parigi per la sua settima partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros 2026: Sinner guida la sfida azzurra per il trono

Notizie correlate

Leggi anche: Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo Berrettini

Sinner: “Roland Garros è il mio obiettivo 2026”“Uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno è il Roland Garros, ma la strada è ancora lunga“.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Quote Sinner vincente Parigi Roland Garros 2026 Slam Atp; Jannik Sinner e l’obiettivo del Roland Garros: Sarà l’appuntamento più importante del 2026 per un motivo…; Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Sinner e la mossa che ha messo sotto scacco Alcaraz: l'assalto a Parigi parte da Montecarlo.

Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo BerrettiniSono ben sette, in attesa delle qualificazioni, gli italiani già ammessi per classifica al main draw del Roland Garros 2026 di tennis nel singolare ... oasport.it

Roland Garros 2026: Sinner guida i nove italiani nel main drawSaranno almeno nove i tennisti italiani a scendere in campo nel tabellone principale del Roland Garros 2026, il secondo Slam stagionale che si disputerà sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 ... it.blastingnews.com