È prevista per il 2027 la presentazione del nuovo Nissan X-Terra, un modello che si discosterà dai recenti SUV del marchio. Secondo le anticipazioni, il veicolo riprenderà le caratteristiche dei fuoristrada più tradizionali, puntando su una struttura robusta e linee più essenziali. La versione si rifarà alle radici del modello, con un design e caratteristiche specifiche pensate per un uso più impegnativo in off-road.

Il nuovo Nissan Xterra (che vedremo probabilmente presentato nel 2027 ) sarà molto diverso dai SUV Nissan recenti: tornerà alle origini, duro e puro. Riassumiamo di seguito com’è previsto oggi, sulla base delle informazioni più affidabili Struttura: vero fuoristrada (non crossover). Torna il telaio a longheroni (body-on-frame)? come pick-up. Base condivisa con Nissan Frontier. 4×4 vero, non AWD da SUV stradale. Questo è il punto chiave: sarà progettato per competere con: Ford Bronco. Toyota 4Runner. Jeep Wrangler. Motori: V6 + ibrido (quasi certo). Le indiscrezioni convergono su: V6 benzina (probabile 3.8L tipo Frontier). versione ibrida (anche plug-in o e-Power). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan X-Terra 2027: come sarà il fuoristrada giapponese?

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