Roma trovata una ragazza senza vita davanti a un liceo

(Adnkronos) – Il corpo di una ragazza, scalza e vestita solo di un pigiama, è stato trovato oggi, lunedì 23 marzo, in mattinata nel perimetro laterale del liceo Vivona in via della Fisica, all'Eur. La segnalazione, intorno alle 8.15, è partita da alcuni operai che, impegnati per lavori di ristrutturazione, hanno trovato la vittima a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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