Nuova filovia da sette milioni per servire l’anello urbano

È stato annunciato un investimento di sette milioni di euro per una nuova filovia destinata a migliorare il servizio nell’anello urbano. L’intervento prevede il ripristino della rete filoviaria esistente, modifiche all’intera organizzazione del servizio urbano e l’introduzione di nuovi autobus, sia elettrici che diesel. Questi interventi puntano a ottimizzare le modalità di trasporto pubblico nella zona centrale della città.

Ripristino della rete filoviaria, modifica dell’intero assetto del servizio urbano e nuovi bus, elettrici e non. Così Conerobus, la principale azienda del Tpl (Trasporto pubblico locale) delle Marche, ha impostato il suo futuro prossimo all’interno del nuovo Piano industriale per uscire dalla crisi. Conerobus, attraverso l’input del suo socio di maggioranza, il Comune di Ancona, ha inviato il nuovo progetto di anello filoviario che il mese scorso il Ministero delle Infrastrutture ha approvato. Per tre quarti della rete ad ‘anello’ i bus procederanno lungo la linea filoviaria per poi passare a mobilità ‘senza fili’ sganciandosi dalla linea e procedendo con le batterie ricaricate durante la fase precedente del percorso.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova filovia da sette milioni per servire l’anello urbano Notizie correlate Filovia, nuova fase di lavori: cantieri in via Mameli e collaudo in arrivo tra Genovesa, Porta Nuova e stadioPrima degli interventi sulle fermate verranno sostituite condotte dell’acquedotto risalenti a quasi un secolo fa. MimosaDay – Pieve Ligure per tutte le gambe: Anello breve 333 da San Bernardo, Anello lungo 555 da BogliascoC'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9)...