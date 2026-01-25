MimosaDay – Pieve Ligure per tutte le gambe | Anello breve 333 da San Bernardo Anello lungo 555 da Bogliasco

MimosaDay a Pieve Ligure celebra la tradizione con una passeggiata tra i paesaggi di aria, terra e mare. In occasione della 67ª edizione della “Sagra della Mimosa”, si svolgono due percorsi: l’Anello breve 333 da San Bernardo e l’Anello lungo 555 da Bogliasco. Un’opportunità per godere della bellezza dei fiori e dei panorami, condividendo un momento di natura e tradizione in un ambiente autentico e suggestivo.

