MimosaDay – Pieve Ligure per tutte le gambe | Anello breve 333 da San Bernardo Anello lungo 555 da Bogliasco
MimosaDay a Pieve Ligure celebra la tradizione con una passeggiata tra i paesaggi di aria, terra e mare. In occasione della 67ª edizione della “Sagra della Mimosa”, si svolgono due percorsi: l’Anello breve 333 da San Bernardo e l’Anello lungo 555 da Bogliasco. Un’opportunità per godere della bellezza dei fiori e dei panorami, condividendo un momento di natura e tradizione in un ambiente autentico e suggestivo.
C'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9) Un perfetto cocktail di aria-terra-mare. In occasione della 67° edizione della “Sagra della Mimosa”, tradizionale evento che veste di giallo Pieve Ligure, organizziamo una camminata immersi nel tripudio di questo bellissimo fiore tanto amato dalle donne. *Anello Lungo 555* da Bogliasco e *Anello Breve 333* da San Bernardo. Entrambi gli anelli salgono verso la Chiesa di Santa Croce (518 m), protesa come una terrazza per ammirare uno dei golfi più suggestivi della Liguria.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cerimonia olimpica a San Siro: non c’è ancora il tutto esaurito. Quanto costano i biglietti? Da 260 euro per il terzo anello a 2.026 per il primoLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si avvicina a San Siro, con i biglietti disponibili a prezzi variabili.
Leggi anche: Anziana immobilizzata e rapinata da due donne: portati via orecchini e anello d'oro
MimosaDay – Pieve Ligure per tutte le gambe: Anello breve 333 da San Bernardo, Anello lungo 555 da BogliascoUn perfetto cocktail di aria-terra-mare. In occasione della 67° edizione della Sagra della Mimosa, tradizionale evento che veste di giallo Pieve Ligure, organizziamo una camminata immersi nel tripud ... genovatoday.it
Pieve Ligure MIMOSA DAY per tutte le gambe: Anello breve da San Bernardo Anello lungo da Bogliasco - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.