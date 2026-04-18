Nuova casa per l’associazione AssCA Progetti di vita autonoma in via Leopardi

L’associazione Ass.C.A. Progetti di vita autonoma ha trovato una nuova sede in un immobile di proprietà comunale situato in via Leopardi. L’organizzazione si dedica da anni a supportare le persone colpite da cerebrolesione acquisita. La nuova sistemazione permetterà di ampliare le attività e offrire un servizio più strutturato ai beneficiari. La scelta dello stabile è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

L’associazione Ass.C.A, che si occupa da anni di sostenere le persone colpite da cerebrolesione acquisita, trova casa in un immobile comunale in via Leopardi. Ha avuto via libera dalla Giunta la delibera che approva la proposta progettuale dell’associazione e consente l’utilizzo dei locali comunali situati in via Giacomo Leopardi 1618, per tutte le attività di supporto, recupero e socializzazione rivolte a persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita e alle loro famiglie, i destinatari dell’impegno di questa realtà. "Con questa delibera mettiamo a disposizione dell’associazione Ass.C.A. spazi adeguati allo svolgimento delle loro...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova casa per l’associazione Ass.C.A. Progetti di vita autonoma in via Leopardi

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