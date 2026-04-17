L' associazione ' AssCA' trova una nuova casa in un immobile comunale a Firenze

L'associazione 'Ass.C.A' ha trasferito la propria sede in un immobile di proprietà comunale situato in via Leopardi a Firenze. La decisione è stata ufficializzata il 17 aprile 2026, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità locali. L'immobile sarà utilizzato per le attività organizzate dall'associazione, che si occupa di iniziative sociali e culturali nella zona. La nuova sede si trova nel centro della città, facilitando l'accesso ai membri e ai cittadini interessati.

Firenze, 17 aprile 2026 – Una nuova casa, in un immobile comunale in via Leopardi a Firenze, per l' associazione 'Assca', che da anni si occupa di sostenere le persone colpite da cerebrolesione acquisita – condizioni spesso conseguenti a traumi cranici, ictus o altre patologie neurologiche – e per i loro familiari. La giunta comunale ha approvato la delibera su proposta dell'assessore al welfare Nicola Paulesu. L’organizzazione conta oltre 1200 soci e ogni anno supporta circa 200 famiglie, promuovendo percorsi mirati al recupero delle autonomie personali e al reinserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone colpite da queste gravi condizioni neurologiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'associazione 'Ass.C.A' trova una nuova casa in un immobile comunale a Firenze Notizie correlate Ottiene un alloggio comunale ma vive altrove e nella casa comunale la polizia locale trova clandestinoAbbiategrasso (Milano), 20 febbraio 2026 – Negli ultimi giorni la Polizia locale ha messo a segno una serie di interventi mirati contro occupazioni... Il lusso trova una nuova casa a Milano: apre la Gallery di OnlyOneMilano, 24 febbraio 2026 – Inaugurato il nuovo spazio OnlyOne: il luogo dove il lusso bespoke incontra i maestri artigiani italiani Ha aperto nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ?Festa della Polizia a Trapani: 28 encomi e lodi per azioni di soccorso e arresti nel territorio; Turismo e tassa di soggiorno.Replica Ass B&B Matera; Sindaco, altro che sindrome di Nimby…; Consiglio comunale sul Cosenza, Ass. Giornalisti Catera: Si attendono cifre e fatti concreti; Premio Nazionale Ass. Domenico De Stefano, l’ottava edizione venerdì 10 aprile a Cicciano. L'associazione 'Ass.C.A' trova una nuova casa in un immobile comunale a FirenzeSi occupa di sostenere le persone colpite da cerebrolesione acquisita – condizioni spesso conseguenti a traumi cranici, ictus o altre patologie neurologiche – e per i loro familiari ... lanazione.it 47 anni fa moriva ass@ssinat0 Ciro Principessa lungo le strade del nostro quartiere, che attraversiamo quotidianamente a volte in modo spensierato. Quelle strade hanno raccolto il sangue del nostro compagno, sono nostre. Commemoriamo Ciro ogni anno p facebook #Riva, ass. Sport di Milano: "Nuovo #SanSiro, Milano sta facendo il suo. Opera privata, è una questione di volontà" x.com