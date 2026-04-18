Nuoto Cesare Butini dopo gli Assoluti | Velocità femminile in salute Questo è un anno di esperimenti

Si conclude l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, disputatasi questa settimana a Riccione, con risultati che hanno suscitato opinioni contrastanti. Il responsabile tecnico ha commentato la buona condizione della velocità femminile, definendo il momento come un anno di sperimentazioni. Le gare si sono svolte tra momenti di entusiasmo e alcune difficoltà tecniche, lasciando spazio a analisi e riflessioni sulle performance in vista delle prossime competizioni.

Va in archivio tra luci e ombre l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto andata in scena questa settimana a Riccione. La rassegna tricolore in vasca lunga era valevole per la qualificazione agli Europei di Parigi ed in questi giorni sono stati assegnati tanti pass per la manifestazione continentale, nonostante l’assenza di alcuni big del movimento tricolore. Come sempre ci sono state alcune sorprese positive e dall’altra parte anche qualche prestazione al di sotto delle aspettative, ma in generale il bicchiere è mezzo pieno. A fare un bilancio complessivo degli Assoluti ci ha pensato il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Cesare Butini dopo gli Assoluti: “Velocità femminile in salute. Questo è un anno di esperimenti” Notizie correlate Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: “Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028”Si preannuncia un’edizione estremamente interessante dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto quella che andrà in scena a Riccione da... Leggi anche: Nuoto, Nicolò Martinenghi infortunato. Il campione olimpico salta gli Assoluti di Riccione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Domani gli Assoluti Unipol 2026. Cesare Butini: Mi aspetto ottimi risultati dai giovani.; Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028; Investire sui tecnici e sui giovani talenti. Chiave del futuro valida anche per il calcio; Assoluti Nuoto Riccione: Angiolini vola a Parigi 2026, Pilato beffata per 6 centesimi. Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028Si preannuncia un'edizione estremamente interessante dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto quella che andrà in scena a Riccione da martedì ... oasport.it Domani gli Assoluti Unipol 2026. Cesare Butini: Mi aspetto ottimi risultati dai giovani.In palio 40 titoli nazionali e i pass di qualificazione per gli Europei di Parigi e gli Europei Juniores di Monaco. Le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ... nuoto.com