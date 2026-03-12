Nicolò Martinenghi, campione olimpico di nuoto, non parteciperà ai Campionati Assoluti di Riccione previsti dal 14 al 18 aprile. L’atleta ha scelto di non gareggiare a causa di un risentimento alla spalla sinistra, preferendo concentrarsi sul recupero. La sua assenza rappresenta una delle principali novità di questa edizione.

Assenza illustre ai prossimi Campionati Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione, infatti, non sarà presente Nicolò Martinenghi, che ha preferito saltare la manifestazione nazionale (dal 14 al 18 aprile) per via di un risentimento alla spalla sinistra. Il campione olimpico dei 100 rana, infatti, ha preso questa decisione di comunque accordo con il suo allenatore Matteo Giunta e con lo staff tecnico e sanitario federale, che lo seguirà in questo periodo. Martinenghi, infatti, necessita di opportune cure fisioterapiche e soprattutto dovrà ridurre i carichi di allenamento. Uno stop che arriva dopo il collegiale vissuto ad inizio anno negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Nicolò Martinenghi infortunato. Il campione olimpico salta gli Assoluti di Riccione

Articoli correlati

Assoluti Invernali di nuoto artistico: i big azzurri in gara a RiccioneLa Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre Lo Stadio del Nuoto di...

Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di RiccioneContinuano le prove eliminatorie allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede del campionato assoluto invernale di nuoto artistico, in programma fino a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nicolò Martinenghi

Argomenti discussi: Marco Pedoja: Ho pianto per giorni dopo l’addio con Martinenghi. A Parigi 2024 c’erano dei vortici in piscina.

Infortunio Martinenghi. Salta gli Assoluti Unipol di RiccioneIn via precauzionale Nicolò Martinenghi non parteciperà ai campionati assoluti primaverili di nuoto Unipol, in programma allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 14 al 18 aprile. Il campione olimpico ha ... federnuoto.it

FOCUS – NUOTO | Marco Pedoja: l’uomo che ha costruito Martinenghi e il futuro dell’ItaliaMarco Pedoja racconta dall’interno una delle storie più importanti del nuoto italiano ?????? Dalla crescita di Nicolò Martinenghi a Varese fino all’oro olimpico di Parigi 2024, passando per Europei e ... oasport.it