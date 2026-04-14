Nuoto Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a Riccione

Nella piscina di Riccione, Giada Alzetta ha vinto la gara dei 400 misti, ottenendo il pass per gli Europei di Parigi. La nuotatrice ha concluso la competizione con un tempo molto competitivo, dimostrando una buona condizione fisica e tecnica. La vittoria le garantisce l'accesso alla rassegna continentale, dove rappresenterà il suo paese. La gara ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

I riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Con il suo 4:41.00 entra infatti nelle performer italiane più veloci di sempre, con l’undicesimo tempo. Senza la specialista Sara Franceschi al via in questa finale, per la qualifica mancata di questa mattina, l’azzurrina si prende la sua soddisfazione individuale e un posto sull’aereo per Parigi. L’argento europeo u23 di quest’estate non cede niente nella prima parte di gara e domina in assoluto quelle che sono le frazioni a farfalla e a dorso mantenendo un ritmo che risulta rispettivamente in 1:02.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a Riccione Nuoto, Criteria Italiani da sogno: Lorenzo Guidotti conquista il titolo nazionale nei 400 mistiSi sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie... Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 mistiSofia Napoli della Chimera Nuoto centra il tempo minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti. Si parla di: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per Quadarella. Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a RiccioneI riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Con il ... oasport.it Nuoto, Assoluti Riccione: Pilato domina i 100 rana, bene Ragaini e LambertiLa prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione ha visto un avvio promettente con le batterie mattutine, caratterizzate da prestazioni di alto livello. L'evento, cruciale per l' ... it.blastingnews.com