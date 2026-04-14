Giada Alzetta vola a Riccione | oro nei 400 misti e pass per Parigi

A Riccione, la nuotatrice di Pordenone ha conquistato la medaglia d’oro nei 400 misti, ottenendo anche la qualificazione per i Giochi di Parigi. La gara si è svolta nella piscina della città e ha visto la atleta primeggiare tra le concorrenti. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera e per il nuoto regionale. La competizione ha attirato numerosi spettatori e appassionati di nuoto.

La vasca di Riccione è diventata il palcoscenico di una prestazione straordinaria che proietta il nuoto pordenese verso le grandi scene internazionali. Giada Alzetta, talento nato a Montereale Valcellina, ha conquistato l’oro nei 400 misti durante i campionati assoluti, segnando un tempo di 4.41.00. Questo risultato non rappresenta solo un podio, ma anche un nuovo primato personale per l’atleta della Leosport Nice Footwear, che ha abbattuto il marchio di 4.43.90 registrato lo scorso anno di 2.90 secondi. Con questa impresa, la ventenne ha ufficialmente ottenuto il pass per le competizioni europee previste a Parigi. La strategia vincente tra farfalla e dorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giada Alzetta vola a Riccione: oro nei 400 misti e pass per Parigi Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a RiccioneI riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Leggi anche: Chi è Giada Alzetta, il nome nuovo dei misti ai Campionati Italiani