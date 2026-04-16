Donald vede l’intesa vicina ma non proroga la tregua e manda altri 10.000 soldati

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’accordo tra le parti si avvicina, ma ha deciso di non prolungare la tregua in atto, inviando altri 10.000 soldati. Ha anche affermato che Pechino ha acconsentito a non fornire armi ai gruppi armati. Nel frattempo, il capo dell’esercito pakistano si è recato a Teheran per discutere del secondo ciclo di negoziati nella regione.

La crisi nello Stretto di Hormuz si sviluppa lungo un equilibrio sempre più fragile tra aperture diplomatiche e segnali di escalation militare. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivendicato un ruolo diretto nella riapertura della rotta strategica, coinvolgendo anche la Cina. «La Cina è molto contenta che io stia aprendo definitivamente lo Stretto di Hormuz. Lo faccio anche per loro e per il mondo intero», ha scritto sul social Truth, aggiungendo: «Questa situazione non si ripeterà mai più. Hanno accettato di non inviare armi all’Iran». Trump ha poi sottolineato il suo rapporto con Pechino: «Il presidente Xi mi darà un grande, caloroso abbraccio quando arriverò lì tra qualche settimana».🔗 Leggi su Laverita.info

Notizie correlate

Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteNonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”.

Leggi anche: “Altri 10.000 soldati Usa verso l’Iran”. La mossa di Trump per alzare il “potere contrattuale” con gli ayatollah

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump-Takaichi, ecco l’intesa per gli investimenti su energia e sicurezza globale; Stati Uniti e Iran trovano l'intesa per un cessate il fuoco di due settimane. Trump: Gli Usa aiuteranno nella gestione del traffico nello Stretto di Hormuz; Trump evoca l'intesa ad aprile, si lavora al rinnovo della tregua; Donald Trump evoca l’intesa con l’Iran entro fine mese.

Dalla Groenlandia ai dazi: Donald Trump spiega l’intesa con la Nato e la sua strategia globaleTrump annuncia accordo con la Nato sulla Groenlandia, che ha portato all'annullamento dei dazi sull'UE L'accordo sulla Groenlandia, per sempre, mira a garantire sicurezza e diritti su minerali e il ... milanofinanza.it

E Zelensky cerca l’intesa con Donald: l’idea di un’area di libero scambioL’Ucraina prova a chiudere l’accordo economico-commerciale con gli Stati Uniti, mentre l’Europa prepara il terreno militare. La trattativa di Zelensky con Trump corre in parallelo al piano ... ilmessaggero.it

Il presidente americano Donald Trump ha condiviso su Truth Social un'immagine che lo vede raffigurato abbracciato da Gesù Cristo. "Ai lunatici della Sinistra Radicale questa non piacerà, ma la trovo piuttosto bella", ha commentato il presidente. L'immagine - facebook.com facebook

Mentre il Fondo Monetario vede la recessione arrivare, alla Fox Trump dice che la guerra è vicina alla fine (avrà parlato con Israele prima) e potrebbero esserci altri colloqui ad Islamabad. Il Papa Trump insiste. Non riesce a chiedere scusa x.com