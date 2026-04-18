Novoli paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato VIDEO

Nel quartiere Novoli si sono registrati due episodi di violenza che hanno coinvolto il centro commerciale San Donato. La prima rapina si è verificata nella gioielleria Blue Spirit, mentre pochi giorni prima si era verificato un accoltellamento a poca distanza dal centro commerciale. La situazione ha suscitato paura tra i commercianti e i residenti della zona.