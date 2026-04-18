Novoli paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato VIDEO
Nel quartiere Novoli si sono registrati due episodi di violenza che hanno coinvolto il centro commerciale San Donato. La prima rapina si è verificata nella gioielleria Blue Spirit, mentre pochi giorni prima si era verificato un accoltellamento a poca distanza dal centro commerciale. La situazione ha suscitato paura tra i commercianti e i residenti della zona.
Il quartiere Novoli ancora al centro della cronaca cittadina, la sicurezza messa alla prova con gli ultimi fatti di violenza, una rapina nel centro commerciale San Donato all'interno della gioielleria Blue Spirit e, qualche giorno prima, un accoltellamento a pochi passi dal centro commerciale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Panoramica sull’argomento
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GRAVE INCIDENTE A SAN DONATO IN COLLINA. Anche il Pegaso sul posto. facebook
Ancora un’operazione interforze a Rogoredo, a Milano, contro criminalità e degrado. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e agenti delle Polizie Locali di Milano e di San Donato Milanese. Passate al setaccio l’area boschiva, la stazione fer x.com