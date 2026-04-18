Novara cantieri in centro | rallentamenti e sosta bloccata

A Novara, i lavori di manutenzione stradale in corso stanno causando rallentamenti nel centro città. In particolare, i cantieri si trovano in due punti strategici, corso Milano e viale Turati, e hanno portato a sospensioni temporanee della sosta e a una circolazione più lenta. La presenza dei lavori interessa direttamente chi si sposta in queste zone, con impatti sulla mobilità quotidiana.

Gli interventi di manutenzione stradale stanno interessando due nodi fondamentali della viabilità novarese, con riflessi diretti sulla circolazione e sulla disponibilità dei parcheggi in corso Milano e viale Turati. Mentre in corso Milano gli operai procedono con la rimozione del manto superficiale logorato per posare il nuovo asfalto nel tratto che va da via Poletti fino alla rotonda Alessia Mairati, in viale Turati le attività sono ormai giunte alle fasi finali della riqualificazione degli spazi di sosta. Gestione della mobilità tra cantieri e riqualificazione. La situazione richiede attenzione si muove nel centro cittadino, poiché la circolazione in corso Milano subirà rallentamenti dovuti alla scarificatura dell’asfalto, sebbene il passaggio dei veicoli resti garantito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, cantieri in centro: rallentamenti e sosta bloccata Notizie correlate Iran, Pelazzi (Argenta Soa): “Pnrr rischia rallentamenti nei cantieri italiani”(Adnkronos) – “La guerra nel Golfo Persico sta producendo un effetto immediato sui cantieri italiani. Pistoiese bloccata in Lombardia: pareggio a reti zero e sosta in vettaLa Pistoiese non riesce a trovare la via del gol nel difficile impegno fuori casa contro la Pro Sesto, chiudendo l’incontro allo stadio Breda con un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cantieri aperti e modifiche della viabilità in città; Cosa sappiamo dello stabilimento di chip che nascerà a Novara: 1.600 posti di lavoro, ma a che prezzo?; Novara, individuato il presunto autore del furto con la tecnica della monetina al centro commerciale San Martino 2; Meccanica, logistica e alimentare: la mappa del lavoro tra novarese e Vco e i consigli per i giovani. Gru e impalcature ovunque: oltre 150 i cantieri in centro ad AscoliASCOLI Ora c’è la mappa ufficiale predisposta dall’Arengo, ovviamente in costante aggiornamento, che testimonia e certifica l’autentica invasione di cantieri nel centro storico. In totale oltre 150, ... corriereadriatico.it Particolare lungolago lago maggiore Arona prov di Novara facebook Al Vecchio Mercato contro Novara sogno ottavo posto per Sarzana x.com