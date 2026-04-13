Pistoiese bloccata in Lombardia | pareggio a reti zero e sosta in vetta

La partita tra la Pistoiese e la Pro Sesto si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La squadra toscana ha affrontato l’incontro allo stadio Breda in Lombardia, senza riuscire a segnare e mantenendo invariato il risultato fino al fischio finale. La Pistoiese rimane in testa alla classifica, ma non ha potuto ottenere i tre punti in questa occasione.

La Pistoiese non riesce a trovare la via del gol nel difficile impegno fuori casa contro la Pro Sesto, chiudendo l’incontro allo stadio Breda con un pareggio per 0-0. Il punto spartito in Lombardia rappresenta un intoppo importante per la formazione guidata da Lucarelli, che vede la distanza dai vertici della classifica aumentare, perdendo due lunghezze rispetto alle concorrenti dirette di Desenzano e Lentigione. Equilibrio tattico e gestione delle assenze tra Sesto San Giovanni e Pistoia. Il confronto tra le due compagini è stato caratterizzato fin dall’inizio da un sistema di gioco speculare, con entrambe le squadre schierate con il modulo 4-3-3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoiese bloccata in Lombardia: pareggio a reti zero e sosta in vetta Pistoiese bloccata dalla Pro Palazzolo: 0-0Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 8 febbraio 2026 – La Pistoiese pareggia a reti inviolate, 0-0, con la Pro Palazzolo perdendo l’opportunità di... Piacenza travolto, Lenz in vetta (per ora) con Desenzano e PistoieseLENTIGIONE 3 PIACENZA 1 LENTIGIONE: Gasperini; Alessandrini (13’ st Masini), Mele, Cudini, Miglietta; Penta (20’ st Panigada), Nappo, Battistello;...