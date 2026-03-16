Iran Pelazzi Argenta Soa | Pnrr rischia rallentamenti nei cantieri italiani

Il rappresentante di Argenta Soa ha dichiarato che la guerra nel Golfo Persico sta causando possibili rallentamenti ai cantieri italiani legati al Pnrr, segnalando un impatto diretto sulla tempistica dei lavori. La situazione internazionale sta influenzando le attività di costruzione nel nostro Paese, che potrebbero subire ritardi a causa delle attuali tensioni nella regione.

(Adnkronos) – “La guerra nel Golfo Persico sta producendo un effetto immediato sui cantieri italiani. Dopo due settimane di conflitto, molte imprese stanno già registrando aumenti significativi dei costi operativi e delle materie prime. Se questo scenario dovesse protrarsi, il rischio è che una parte rilevante dei lavori del Pnrr entri in una fase di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Case di Comunità nel Tarantino, Vietri (FdI) in sopralluogo nei cantieri: “Accelerare per non perdere i fondi PNRR”Sopralluoghi nei cantieri delle Case di Comunità nel versante orientale della provincia di Taranto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Variante Adriatica tra Argenta e ponte Bastia, Calvano (PD): “Via libera ai cantieri nella primavera 2026”La variante alla SS16 tra Argenta e Ponte Bastia si avvia verso la fase operativa. Contenuti utili per approfondire Iran Pelazzi Argenta Soa Pnrr rischia... Ecco come la transizione green cambierà l'edilizia. Parla Pelazzi (Argenta SOA)107 miliardi di euro: ecco quanto può valere, secondo Giovanni Pelazzi di Argenta SOA, l'edilizia nel quadro del Pnrr che spinge per la transizione green nel settore in forma pragmatica Edilizia e ... ilgiornale.it Edilizia, Pelazzi (Argenta Soa): Cresce l’occupazione del 7,9% rispetto ai livelli pre-CovidCresce l’occupazione nel settore delle costruzioni mentre arretra negli altri comparti. Le prospettive sono rese, però, più difficili da carenza di manodopera, aumento dei costi e scarsità di alcune ... repubblica.it