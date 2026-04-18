Il 13 giugno si terrà la Nova Eroica Svizzera, una gara ciclistica internazionale che si svolge lungo le strade bianche tra la territorio della Valtellina e i Grigioni. La competizione coinvolge ciclisti provenienti da diverse nazioni e si svolge su un percorso che collega le due regioni alpine, offrendo un terreno caratterizzato da tratti sterrati e salite impegnative. La gara rappresenta un evento di rilievo nel calendario delle competizioni gravel.

Il prossimo 13 giugno, le strade bianche che collegano la Valtellina ai Grigioni diventeranno il palcoscenico di una nuova sfida ciclistica internazionale: la Nova Eroica Svizzera. La manifestazione gravel, che avrà come centro operativo la cittadina di Poschiavo, nasce con l'obiettivo di unire la provincia di Sondrio e la Svizzera attraverso un modello di turismo sportivo che abbatte i confini geografici. La presentazione ufficiale dell'evento si è svolta tra i vigneti della tenuta delle Cantin .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nova Eroica Svizzera: sfida gravel tra Valtellina e Grigioni

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