La Valle di Valtellina si prepara ad accogliere i visitatori con il suo vino antico e di grande tradizione. Stefano Vincentini, tra i protagonisti della viticoltura eroica della zona, conferma quanto sia difficile lavorare tra le ripide pendici delle montagne, ma anche quanto questa passione attiri appassionati da ogni parte del mondo. La produzione di vino in questa zona, seppur complessa, resta un punto di forza che resiste nel tempo.

Il lavoro è quasi interamente manuale a causa dell'impossibilità di usare macchinari pesanti: da qui enormi sforzi per la coltivazione, la manutenzione dei terrazzamenti e la raccolta, spesso a spalla, per produrre vini di alta qualità, principalmente da uve Nebbiolo, (qui chiamato Chiavennasca) come il Valtellina Superiore DOCG e lo Sforzato di Valtellina DOCG. Alla viticoltura eroica è legato un doppio riconoscimento UNESCO: nel 2018, l'Arte della costruzione dei muretto a secco è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità e nel 2020 i Vigneti terrazzati del versante Retico sono stati iscritti nel Registro dei Paesaggi Storici Rurali Fare vino in montagna? Non è per tutti Insomma, qui fare vino non è per tutti e quasi sempre ci sono famiglie storiche a tramandarsi l'opera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Vincentini, e la «viticoltura eroica» in Valtellina

