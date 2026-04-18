Il 13 giugno si terrà la prima edizione di Nova Eroica Svizzera, una manifestazione gravel che si svolgerà a Poschiavo. L’evento rappresenta una collaborazione tra la provincia di Sondrio e i Grigioni, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il ciclismo. La corsa intende unire le due regioni in un’atmosfera di condivisione e scoperta, valorizzando le aree di confine e il patrimonio locale.

Ciclismo e promozione del territorio: è ufficialmente nata Nova Eroica Svizzera, la kermesse Gravel che vedrà la luce il prossimo 13 giugno, con base a Poschiavo, e che sancisce la volontà di cooperazione turistica tra la provincia di Sondrio e i Grigioni. È stata la tenuta delle Cantine La Gatta a Bianzone la location per la presentazione ufficiale della rassegna ideata e pensata per poter essere effettuata in territori di montagna e quindi con dislivelli molto più impegnativi rispetto a quelli della conosciuta tappa eroica toscana, sui colli senesi. Nova Eroica, evento ciclistico internazionale nato in Italia ed esportato all’estero, promuove un ciclismo "lento" su strade bianche e percorsi autentici, dove sport, territorio e cultura si incontrano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclismo senza confini. Valtellina e Grigioni in sella per Nova Eroica Svizzera

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