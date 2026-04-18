Nottingham Forest-Burnley domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolgerà la partita tra Nottingham Forest e Burnley. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono attese quote e pronostici pre-partita. L’atteggiamento della squadra di casa dovrebbe rimanere invariato, considerando l’importanza di non perdere punti in questa sfida. Tuttavia, il risultato della partita tra Tottenham e Brighton, in programma sabato sera, potrebbe influenzare il morale del Nottingham Forest.

L’atteggiamento del Nottingham Forest non dovrebbe cambiare, questa contro il Burnley è una partita da non sbagliare, ma lo stato d’animo della squadra potrebbe essere diverso in base al risultato del Tottenham, attualmente terzultimo in classifica, che gioca sabato sera contro il Brighton. I Tricky Trees giovedì sera si sono qualificati per le semifinali di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Burnley (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Nottingham Forest-Burnley (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’atteggiamento del Nottingham Forest non dovrebbe cambiare, questa contro il Burnley è una partita da non sbagliare, ma lo stato d’animo della... Nottingham Forest-Aston Villa (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al City GroundSia il Nottingham Forest che l’Aston Villa hanno molto da giocarsi su più fronti in questo finale di stagione stagione: i Tricky Trees lottano per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Nottingham Forest-Burnley: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Premier League; Parker vuole che il Burnley continui a lottare nonostante la retrocessione sempre più vicina; Nottingham Forest vs Burnley Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 19-04-2026; Nottingham Forest FC - Burnley FC | pronostico & migliori quote | 19.04.2026. Pronostico Nottingham Forest-Burnley: chiudono la settimana perfettaNottingham-Burnley è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Nottingham Forest vs Burnley – 19 Aprile 2026Nel Premier League si gioca Nottingham Forest - Burnley, in programma il 19 Aprile 2026 alle 15:00 al suggestivo City Ground. Una sfida che promette ... news-sports.it ENGLISH PREMIER LEAGUE SATURDAY 11th APRIL 2026 Arsenal V AFC Bournemouth 13:30 Brentford V Everton 16:00 Burnley V Brighton 16:00 Liverpool V Fulham 18:30 SUPER SUNDAY Crystal Palace V Newcastle 15:00 Nottingham Forest V Aston Vil - facebook.com facebook