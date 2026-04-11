Nottingham Forest-Aston Villa domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al City Ground

Domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 si sfidano Nottingham Forest e Aston Villa al City Ground. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attende un match con pochi gol segnati. Entrambe le squadre sono impegnate in diverse competizioni e cercano punti chiave nella parte finale della stagione. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre i tifosi aspettano di scoprire come si svilupperà la partita.

Sia il Nottingham Forest che l’Aston Villa hanno molto da giocarsi su più fronti in questo finale di stagione stagione: i Tricky Trees lottano per la salvezza, mentre i Villans per un posto tra le prime cinque, ovvero nella prossima Champions League, ed entrambe sono ancora in corsa in Europa League. Giovedì il Forest ha pareggiato 1-1 in casa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Aston Villa (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al City Ground Nottingham Forest-Aston Villa (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSia il Nottingham Forest che l’Aston Villa hanno molto da giocarsi su più fronti in questo finale di stagione stagione: i Tricky Trees lottano per la... Nottingham Forest-Fenerbahce (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol a City Ground?L’incrocio tra Nottingham Forest e Fenerbahce era probabilmente uno dei più interessanti dei play-off di Europa League: ci si aspettava che il... NOTTINGHAM FOREST FAN OPENS UP ON ASTON VILLA | @ForestFanTV