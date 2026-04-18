Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputerà la partita tra Nottingham Forest e Burnley. La formazione di casa dovrebbe mantenere il proprio stile, considerando questa come una sfida da non perdere. L’esito del match potrebbe essere influenzato dal risultato del Tottenham, che gioca contro il Brighton sabato sera e attualmente occupa una posizione di classifica critica.

L’atteggiamento del Nottingham Forest non dovrebbe cambiare, questa contro il Burnley è una partita da non sbagliare, ma lo stato d’animo della squadra potrebbe essere diverso in base al risultato del Tottenham, attualmente terzultimo in classifica, che gioca sabato sera contro il Brighton. I Tricky Trees giovedì sera si sono qualificati per le semifinali di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Burnley (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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