Nottingham Forest-Aston Villa domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 si sfidano Nottingham Forest e Aston Villa in una partita di calcio. Entrambe le squadre hanno obiettivi importanti da raggiungere nelle ultime giornate del campionato. Per questa occasione sono state diffuse le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse, mentre i pronostici puntano a un match aperto e combattuto. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le compagini.

Sia il Nottingham Forest che l’Aston Villa hanno molto da giocarsi su più fronti in questo finale di stagione stagione: i Tricky Trees lottano per la salvezza, mentre i Villans per un posto tra le prime cinque, ovvero nella prossima Champions League, ed entrambe sono ancora in corsa in Europa League. Giovedì il Forest ha pareggiato 1-1 in casa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Aston Villa (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Nottingham Forest-Fulham (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCi sarebbe da chiedersi dove sarà la testa del Nottingham Forest dopo che ha perso per 1-0 in casa contro il Midtjylland nella partita di andata... Brentford-Nottingham Forest (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante la sconfitta a Stamford Bridge, il Brentford, che prima di allora comunque non aveva perso per sei partite in tutte le competizioni, si... Temi più discussi: Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: analisi, quote e consigli; Europa League, il punto in casa Aston Villa; Aston Villa star could return against Nottingham Forest; I temi delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: così tutti feliciNottingham Forest-Aston Villa è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Nottingham Forest vs Aston Villa – 12 Aprile 2026Nella cornice del Premier League, il 12 Aprile 2026 alle 15:00 il City Ground ospiterà una sfida dal profumo intenso: Nottingham Forest - Aston Villa. Un ... news-sports.it #EuropaLeague, spettacolo al #Dragao: le Ufficiali di #PortoNottinghamForest - #sportpress24 - facebook.com facebook