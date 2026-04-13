Notte di paura in via Molinari posteggiatore pestato a sangue davanti al Bingo

Nella notte di domenica 12 aprile, in via Molinari nei pressi di via Malaspina, si è verificato un episodio di violenza. Un posteggiatore è stato aggredito e colpito ripetutamente, rimanendo ferito e sanguinante davanti a un locale di gioco. La scena si è svolta intorno alle 22, attirando l’attenzione di passanti e presenti nella zona. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e le verifiche.

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri (domenica 12 aprile) in via Molinari, zona via Malaspina, dove intorno alle 22.30 un posteggiatore palermitano di 56 anni è stato aggredito senza apparente motivo davanti all'ingresso del Bingo. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, che svolgeva.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Rissa, bottigliate e sangue: notte di paura in piazzetta Bertossi Pestato a sangue per un debito di droga: arrestato un 20enneQuesta mattina a Piano di Sorrento i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 20enne del posto accusato di...