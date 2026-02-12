Tiziana Panella smonta una fake news circolata sui social. La giornalista sottolinea che il ministro Nordio non ha mai parlato di controllo sui giudici. La frase attribuita a Nordio in una grafica diffusa online è falsa. Panella spiega che il ministro non ha mai detto quella cosa, e che si può discutere di referendum, ma non si può inventare dichiarazioni inesistenti. La bufala ha girato per giorni, alimentando polemiche ingiustificate.

“Il ministro non ha mai detto quella frase, ognuno può avere le sue idee sul referendum, ma non si può fare quella roba lì.”, ha fatto notare Tiziana Panella a qualche anonimo propalatore di fake news” dei sostenitori del No, che hanno fatto girare, per giorni, una grafica nella quale il ministro della Giustizia rispondeva a una domanda, rivoltagli nel corso di “ Tagadà “, su La7, con la frase, “sì, è corretto dire che con la riforma i giudici passano sotto il controllo del governo”. La Panella, non certo tacciabile di simpatie di destra, anzi. ha mandato in onda le parti più importanti dell’intervista, chiarendo che quel concetto non era mai stato affermato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Tiziana Panella smonta l'ultima fake news su Nordio: "Mai parlato di controllo sui giudici, ecco la prova"

