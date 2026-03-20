Italia in guerra? Meloni smonta le fake news di sinistra | In Iran nessuna missione militare ma diplomazia

La premier ha negato che l’Italia sia coinvolta in operazioni militari in Iran, affermando che si tratta esclusivamente di attività diplomatiche. Un esponente di partito di sinistra ha chiesto chiarimenti, chiedendo alla premier di essere trasparente e di spiegare se ci siano rischi di un coinvolgimento bellico. La discussione ha acceso i riflettori su eventuali tensioni tra la posizione ufficiale del governo e le voci di opposizione.

“La Meloni chiarisca, ci dica se sta portando l’Italia in guerra, confessi, ammetta, parli chiaro agli italiani!”. La sinistra, ieri sera, si era scatenata cavalcando la notizia dell’accordo europe o, s ottoscritto anche dall’Italia nel corso del Consiglio europeo, su una piattaforma diplomatica e operativa per tutelare il passaggio della navi di petrolio nello Stretto di Hormuz. Ma non certo per dichiarare guerra all’Iran o inviare navi militari a sparare missili. “Su questo voglio essere chiara, perché mi pare che ci siano state delle interpretazioni un po’ forzate: nessuno pensa a una missione militare per forzare il blocco nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia in guerra? Meloni smonta le fake news di sinistra: “In Iran nessuna missione militare ma diplomazia” Articoli correlati Guerra Israele-Usa-Iran, Trump vuole la resa incondizionata. Vertice tra Starmer-Meloni-Merz-Macron: «Diplomazia e coordinamento militare» – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa... Leggi anche: Meloni, Starmer, Merz e Macron: "Diplomazia e coordinamento militare su Iran" Aggiornamenti e notizie su Italia in guerra Meloni smonta le fake... Temi più discussi: Meloni: Guerra all’Iran fuori da diritto. Salta subito il tavolo con le opposizioni; Iran, Meloni: Crisi complessa, Italia non in guerra. Tasse a chi specula su carburanti; Guerra Iran, Meloni e le basi: cosa fa l’Italia, il chiarimento; Consiglio supremo di Difesa al Quirinale: Non partecipiamo alla guerra, grave rischio terrorismo. Hormuz, l'Italia firma il piano a sei. Avs: Meloni ci porta in guerra. Cosa c'è scritto nel testoIl documento è stato firmato anche da Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone e contiene impegni piuttosto vaghi per sbloccare la crisi petrolifera. Crosetto assicura. Nessun ingresso ... today.it Guerra Iran, Meloni e le basi: cosa fa l’ItaliaLa premier in Senato: 'Decisione su basi per altro uso spetterebbe al Parlamento. Ribadisco, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci' ... adnkronos.com La premier chiede deroghe per l’Italia sugli Ets: «La crisi è asimmetrica». L’assist al presidente ungherese - facebook.com facebook @meloni @Italia @Libia @stupratori @pedofili @Referendum Anche per loro in @Libia, e per noi, la @democrazia, la @costituzione, la divisione dei poteri. @IoVotoNo. Oggi per @repubblica x.com