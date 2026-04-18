L’Antico Caffè di Simo, situato in via Fillungo, rimane chiuso e inattivo. Non ci sono sviluppi riguardo alla vendita del locale, che vede ancora gli arredi e le decorazioni di un passato che va dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento. La situazione attuale mantiene tutto fermo, senza segnali di ripresa o cambiamenti imminenti. La scena culturale locale attende novità sul futuro di questo storico punto di ritrovo.

Tutto è ancora fermo nell’ Antico Caffè di Simo in via Fillungo. Non solo il tempo scandito dagli arredi che ricordano il luogo vitale che fu, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Ma anche le trattative per un’apertura permanente, che non sembrano (almeno fino a oggi) essere arrivate neanche vicine a un possibile accordo. L’unico siglato dalla proprietà è quello con il Comune di Lucca, grazie al quale da ieri e per almeno due mesi (in comodato d’uso gratuito, con possibilità di proroga) nei fine settimana i tavolini del pian terreno potranno essere ripopolati per le iniziate culturali, inaugurate alle 17 dal pianoforte di Ugo Bongianni e dalla voce di Sara Maghelli del Circolo Jazz Lucca con l’omaggio a uno degli artisti amanti di quello spazio, Giacomo Puccini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Note, musica ed eventi culturali. Il “Caffè Di Simo“ torna a vivere ma non c’è accordo per la vendita

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