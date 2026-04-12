Lucca il jazz risveglia il Caffè Di Simo | rinasce un mito storico
Il Caffè Di Simo di Lucca riaprirà venerdì 17 aprile, dopo una chiusura, con un evento musicale dedicato al jazz. La serata vedrà protagonisti artisti che si esibiranno in uno dei locali storici della città. La ripresa delle attività si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali previsti per la stagione. La riapertura del locale segna il ritorno delle esibizioni dal vivo, con un focus sulla musica jazz.
Il venerdì 17 aprile, il Caffè Di Simo di Lucca riaprirà le sue porte al pubblico con un evento musicale che segna il ritorno della cultura jazz in uno dei luoghi più iconici della città. Il Circolo Lucca Jazz organizza, con il sostegno del Comune di Lucca, una serata speciale caratterizzata dal concerto del duo composto da Sara Maghelli e Ugo Bongianni, dando inizio a un ciclo di appuntamenti volti alla valorizzazione di questo storico spazio sociale. Dall’Antico Caffè Caselli ai grandi maestri: un secolo di identità lucchese. Le radici di questo luogo si estendono fino alla metà dell’Ottocento, quando nacque con la denominazione di Antico Caffè Caselli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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