Il Palazzo Ducale di Sassuolo riapre le porte tra sfarzo barocco la Pimpa e sguardi sul paesaggio

Il Palazzo Ducale di Sassuolo, noto esempio di architettura barocca nel nord Italia e parte delle Gallerie Estensi, riapre al pubblico il 27 marzo. La sede presenta elementi sfarzosi e decorazioni ricche di dettagli, e ospita anche esposizioni dedicate alla Pimpa. La struttura offre inoltre viste sul paesaggio circostante, attirando visitatori interessati all’arte e alla storia.

Dal 27 marzo il Palazzo Ducale di Sassuolo torna visitabile, offrendo al pubblico lo splendore delle sue sale barocche e dei cicli pittorici estensi. Si punta sull'accessibilità con una nuova guida della Pimpa dedicata ai più piccoli e la mostra fotografica autunnale "Sguardi sul paesaggio". Il Palazzo Ducale di Sassuolo, una delle più importanti residenze barocche dell'Italia settentrionale, parte delleGallerie Estensi, riapre le sue porte al pubblico a partire dal 27 marzo. La dimora estense sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura), fino al 31 dicembre 2026. Autentico gioiello del barocco italiano, il Palazzo Ducale di Sassuolo è un luogo in cui arte, architettura e paesaggio si fondono in un'esperienza unica e sorprendente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Palazzo Ducale di Sassuolo riapre le porte, tra sfarzo barocco, la Pimpa e sguardi sul paesaggio Articoli correlati Leggi anche: Sguardi che parlano. Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’ La Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale torna ai grandi fasti del passato | VIDEOAl termine di un articolato restauro, Fondazione Musei Civici ha presentato l'intervento sugli apparati decorativi del grande soffitto e dei portali... Una raccolta di contenuti su Palazzo Ducale di Temi più discussi: Al Complesso monumentale di San Michele a Roma la presentazione del volume Palazzo Ducale di Mantova. Il Medagliere; Giornate Fai di primavera, boom di visite al Palazzo Ducale - Video; Van Dyck l’europeo: la grande mostra in Palazzo Ducale a Genova - Aise.it; Revere: alla scoperta di Palazzo Ducale, un pomeriggio tra storia e sapori locali. Genova torna a interrogare la Storia: a Palazzo Ducale quattro giorni tra naturale e innaturaleOgni anno, di questi tempi, Palazzo Ducale, con il fine settimana de ' La Storia in Piazza ' si trasforma in un grande laboratorio di idee, confronto e divulgazione. Nata con l’obiettivo di rendere la ... primocanale.it A Palazzo Ducale van Dyck, il viaggio di un genio da Anversa a GenovaSono 60 opere, alcune delle quali inedite, a raccontare Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, la più grande mostra del nostro secolo dedicata alla straordinaria opera di Anton van Dyc ... ansa.it Nel cuore del Palazzo Ducale di Genova si nasconde un capolavoro sorprendente: la Cappella del Doge. Un’esplosione di arte barocca che lascia senza fiato, affrescata nel Seicento da Giovanni Battista Carlone e pensata non solo per stupire ma per - facebook.com facebook È online il nuovo sito web di Palazzo Ducale Simbolo imperituro della civiltà veneziana e dimora del doge, Palazzo Ducale fu sede del potere politico, legislativo e giudiziario della Serenissima Repubblica. Palazzo Ducale raccoglie le opere dei più import x.com