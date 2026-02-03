San Mauro Castelverde dopo anni di silenzio il Teatro Comunale riapre le sue porte

Dopo anni di chiusura, il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre ufficialmente le sue porte. La rinascita del teatro segna un passo importante per il borgo delle aree interne, dove la comunità torna a riappropriarsi di uno spazio culturale fondamentale. La riapertura è stata accolta con entusiasmo da residenti e appassionati, pronti a rivedere il teatro tornare a vivere con spettacoli e iniziative.

Un teatro che riapre in un borgo delle aree interne non è solo un edificio che torna a illuminarsi: è una comunità che riprende voce. A San Mauro Castelverde questo segnale di rinascita prende forma concreta con l’avvio della stagione teatrale 2026, ricca di spettacoli gratuiti e di grande qualità, pensata per coinvolgere e appassionare il pubblico di tutte le età. Il sipario si alza il 7 febbraio alle ore 21 con “Otello e Desdemona o del femminicidio” di OfficineTeatrali quintArmata, una rilettura profonda e attuale del capolavoro shakespeariano. Dopo anni di silenzio, il Teatro Comunale riapre le sue porte grazie al progetto “Ora si cunta – Storie, voci, teatro”, nato all’interno di “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, del bando PNRR “Attrattività Borghi”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

