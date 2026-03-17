Dopo vent’anni passati a preparare tortellini e lasagne, Nonna Aurora ha deciso di chiudere la sua attività di cucina. La donna ha annunciato di essere alla ricerca di un acquirente per il ristorante che ha gestito negli ultimi due decenni, senza intenzione di continuare o di cambiare idea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la sua attività si concluderà a breve.

Bologna, 17 marzo 2026 – Nonna Aurora non raddoppia, lascia proprio, senza ripensamenti. Dopo vent’anni di meravigliosa cucina bolognese in via Fioravanti angolo Tibaldi, cuore della Bolognina, la nota sfoglina e cuoca Aurora Cavina, titolare de ’Le golosità di Nonna Aurora’, decide di mettere in vendita uno dei ristoranti più amati sotto le Due Torri: il motivo è che a 75 anni Aurora è stanca, vuole andare in pensione e per di più non ha trovato eredi per i suoi manicaretti. Nel senso di qualcuno che voglia cucinare proprio come lei, una donna bolognese che ha tirato la sua prima sfoglia a meno di sei anni, in ginocchio sulla sedia. La voce si è sparsa nell’ambiente, e c’è già chi vorrebbe comprare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Nonna Aurora’ lascia i fornelli: “Vent’anni di tortellini e lasagne, ma ora sto cercando un acquirente”

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