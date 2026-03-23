Milano, 23 marzo 2026 – A cento anni esatti dalla nascita di Dario Fo, e a dieci dalla sua morte, la città di Milano ha deciso di ricordarlo con una targa commemorativa che verrà posata presso l'abitazione di corso di Porta Romana 132, dove ha vissuto con la moglie Franca Rame. Una decisione che la giunta ha preso la scorsa settimana per rendere omaggio al drammaturgo, attore, regista e Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, e a Franca Rame, anche lei attrice e drammaturga. L'omaggio al Nobel venuto a mancare nel 2016 all’età di 90 anni, in programma sabato viene però accompagnato dalla polemica della nipote, Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo-Rame (che gestisce assieme al figlio di Dario e Franca, Jacopo) che in un lungo intervento sottolinea come il Comune "poteva fare di più" per ricordare la coppia di artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano dedica una targa a Dario Fo a 100 anni dalla nascita, ma la nipote non ci sta: “Un premio Nobel meriterebbe qualcosa di più...”

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