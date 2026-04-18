Un progetto chiamato Wikibass, dedicato al contrabbasso, è stato presentato da Antonio Mercurio, che ha ricoperto il ruolo di primo contrabbasso nell’orchestra Toscanini di Parma. L’obiettivo è recuperare e condividere informazioni sul contrabbasso attraverso una piattaforma online. Mercurio ha annunciato questa iniziativa durante un evento dedicato alla musica e agli strumenti a corda, sottolineando l’intento di valorizzare il patrimonio musicale e strumentale del contrabbasso.

Antonio Mercurio, primo contrabbasso dell’orchestra Toscanini di Parma, presenta il progetto Wikibass. Il primo database che crea una rete globale per riscoprire i compositori che hanno valorizzato lo strumento, ma che sono stati dimenticati. È un ligure atipico: al mare preferisce la montagna. Ma è anche un politico anomalo: alle vacanze in località mondane, dove fare pierre, predilige le spedizioni alpinistiche. Per esempio, qualche anno fa, ha scalato il Manaslu, uno dei quattordici 8.000 dell’Himalaya e l’ottava cima più alta del Pianeta. Qui, a 4.800 metri, al campo base, ha organizzato una degustazione di prodotti tipici, apprezzati da iraniani e statunitensi insieme, e, a 6.🔗 Leggi su Laverita.info

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