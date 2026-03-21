Non Sparate sul Pianista | Un Prete rosso a Torino | alla scoperta del tesoro di Vivaldi

Fabio Uliana, curatore della mostra Marzo con Vivaldi, ci mostra in esclusiva i preziosissimi manoscritti autografi del Prete rosso, conservati dalla Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Esposizione aperta e gratuita fino al 26 marzo. Il governo italiano va a caccia di gas. Lo fa con la consapevolezza di chi è molto esposto al sole cocente delle crisi globali. Perché mentre nel Golfo Persico si accendono i fuochi della guerra e lo Stretto di Hormuz - la strettoia da cui passa un quinto dell’energia mondiale - rischia di trasformarsi in un collo di bottiglia geopolitico, Roma resta tra i Paesi più vulnerabili d’Europa. Non è una sorpresa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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«Macbeth»: il potere e il sangue Chiara Muti ospite a Non Sparate sul Pianista racconta il «dietro le quinte» intellettuale del «Macbeth» di Giuseppe Verdi. Video completo sul canale YouTube de La Verità: TivuVerita @carlomelato facebook