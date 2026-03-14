Non Sparate sul Pianista | Targa | L’anello del Nibelungo di Wagner torna alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano, la Tetralogia di Wagner torna in scena con l’interpretazione di Marco Targa che spiega la trama e i dettagli musicali del ciclo del Ring, dalla prima opera, l’Oro del Reno, fino al Crepuscolo degli dei. Tra le scene più note, Targa si concentra sulla Cavalcata delle Valchirie, offrendo un approfondimento sulla musica e sui personaggi di questa celebre composizione.

Altro convegno del No al referendum, altra gaffe. Ieri abbiamo dato notizia dell’incontro che si dovrebbe tenere a Rieti il 18 marzo con la partecipazione del procuratore del capoluogo laziale Paolo Auriemma e del procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, tutti e due contrari alla riforma. Peccato che Auriemma, in passato, riferendosi a Cascini, avesse chiesto in chat a Luca Palamara se, oltre al Csm e alla sistemazione del fratello non volesse anche «una fetta di culo». Oggi a Vieste il Pd ha organizzato un convegno ancora più divertente e dal titolo inequivocabile: «Difendere la Costituzione. Le ragioni del No». A organizzare l’incontro è stata la consigliera regionale del Pd Rossella Falcone. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Targa: «L’anello del Nibelungo torna alla Scala» | Non Sparate sul Pianista

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