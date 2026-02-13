Camminare insieme per la salute | nuovi gruppi di cammino a Pisa e provincia

Il Comune di Pisa ha organizzato un incontro con diverse associazioni locali per creare nuovi gruppi di cammino destinati ai cittadini. La decisione è nata per incentivare le persone a muoversi di più e migliorare il benessere quotidiano. Durante l’appuntamento, si sono discusse strategie pratiche e si sono pianificate le prime uscite di gruppo.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Un incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla popolazione. È stato promosso nei giorni scorsi dalla responsabile della Medicina dello Sport della Zona Pisana e Valdera dell'Azienda Asl Toscana nord ovest Lara Braccini. All'iniziativa hanno partecipato la Pubblica Assistenza di Pisa e l'Associazione Toscana Emofilici (ATE), realtà da sempre impegnate nella promozione della salute e del sostegno alla comunità. Durante l'incontro, la dottoressa Braccini ha tenuto un corso di formazione per 'walking leader', figure che avranno il compito di guidare e coordinare i nuovi gruppi di cammino sul territorio pisano.