Non rispetta per l’ennesima volta le misure cautelari | finisce in carcere

Nella serata di venerdì 17, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 28 anni, che non aveva rispettato più volte le misure cautelari a suo carico. Il giovane, già noto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava sottoposto al divieto di dimora nella zona. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita a seguito di reiterate violazioni delle restrizioni imposte.

Nella serata di venerdì 17, i carabinieri di Ferrara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne, gravato da precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e nei cui confronti gravava la misura cautelare del divieto di dimora nel.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Operazione antimafia "Libeccio": misure cautelari anche nel carcere di CassinoI Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di... Blitz Prison Break, droga ed estorsioni dal carcere: 19 misure cautelariPescara - Operazione dei carabinieri a Pescara e in altre città italiane: indagati accusati di spaccio, estorsione e uso illecito di cellulari anche... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Flc a Valditara: non usi registro elettronico per fini propagandistici; nessuno si salva senza la dignità e il rispetto, in campo e fuori, nei confronti della maglia e dei tifosi grigiorossi; Lavenia: Nessun algoritmo può colmare il vuoto degli orfani digitali. Ai ragazzi serve presenza, non solo sorveglianza; Selvaggia Lucarelli asfalta Fedez per l’ennesima volta: gossip alle stelle. Ex Ilva, Flacks non rispetta la scadenza: offerta ancora incompletaEnnesimo tentativo fallito del governo Meloni di tenere in vita una presunta gara a due per l’Ilva ormai in stato agonizzante. Ennesimo passaggio a vuoto di Flacks. Su impulso diretto dell’esecutivo, ... ilsole24ore.com Tortoreto, lungomare Sirena. Il cantiere rispetta la tempistica: amministrazione chiarisce facebook Il Cremlino: "Mosca rispetta la scelta degli ungheresi, improbabile che le elezioni possano influire sulla situazione relativa al conflitto tra Russia e Ucraina" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com