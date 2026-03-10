Operazione antimafia Libeccio | misure cautelari anche nel carcere di Cassino

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro, nei confronti di 19 persone C'è anche la provincia di Frosinone, con la casa circondariale di Cassino, al centro della maxi operazione antimafia denominata "Libeccio", scattata alle prime luci dell'alba di oggi. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro, nei confronti di 19 persone (18 destinate al carcere e una agli arresti domiciliari). Il provvedimento colpisce duramente la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Operazione “Nirvana”: tredici misure cautelari nel TrapaneseI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone nell’ambito...

Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelariRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Una raccolta di contenuti su Operazione antimafia Libeccio misure...

Temi più discussi: 'Ndrangheta, colpo alle cosche in Calabria: 19 arresti nel blitz tra Crotone, Isola e Catanzaro. I NOMI; Maxi?operazione antimafia nel Crotonese: 19 misure cautelari eseguite tra Calabria e carceri italiane; 19 misure cautelari contro la 'ndrangheta nel Crotonese: blitz dei Carabinieri in 5 carceri.

Operazione Libeccio colpite cosche di Isola: i nomi degli arrestatiL' Arma di Crotone ha eseguito martedì 10 marzo l'operazione Libeccio a portato a 19 arresti per mafia e droga. I nomi degli arrestati ... ilcrotonese.it

Operazione Libeccio a Crotone: 19 arresti per mafia e drogaCROTONE – Diciannove persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare con le accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina impropria, reati ... ilcrotonese.it

Anche altre carceri italiane coinvolte nell'operazione 'Libeccio" che stamattina ha colpito le cosche di 'ndrangheta calabresi e portato ai 19 arresti tra Crotone, Isola e Catanzaro. I NOMI https://gazzettadelsud.it/p=2182088 - facebook.com facebook