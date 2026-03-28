Un gruppo di hacker, collegato presumibilmente al governo iraniano, ha rivendicato la violazione di una casella di posta elettronica appartenente a un dirigente dell’Fbi. Tra i materiali diffusi online figurano foto private di un funzionario coinvolto in attività di intelligence. L’attacco è stato annunciato dal gruppo Handala Hack Team, considerato da analisti occidentali come una delle sue componenti.

Il gruppo di hacker Handala Hack Team, ritenuto dagli esperti occidentali una costola della cyber-intelligence del governo iraniano, ha annunciato di aver violato la casella di posta elettronica personale del direttore dell’FBI, Kash Patel. Per dimostrare l'avvenuta intrusione, gli hacker hanno pubblicato sul proprio sito web una serie di scatti privati che ritraggono Patel in contesti informali: mentre fuma sigari, guida una decappottabile d'epoca o si scatta selfie allo specchio con una bottiglia di rum. Oltre alle immagini, è stato diffuso un campione di oltre 300 email datate tra il 2010 e il 2019, che sembrano mescolare questioni personali e professionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attacco hacker iraniano contro il direttore dell'Fbi, foto private di Kash Patel online. «È questa la sicurezza degli Usa?»

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