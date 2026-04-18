In un pomeriggio segnato da una sconfitta, il Napoli si trova in una fase di crisi evidente. La squadra sembra smarrita e il clima tra i giocatori appare teso e disilluso, come si percepisce dai discorsi e dalle espressioni sul campo. I tifosi, delusi, si interrogano sul futuro e sui cambiamenti necessari in una stagione finora deludente. La partita di oggi ha lasciato molti con un senso di amarezza e di incertezza.

Si dice che il calcio sia l’unica religione che non ha atei, ma a guardare il Napoli di oggi, in questo crepuscolo delle diciotto che sapeva già di resa, viene voglia di farsi sbattezzare. Meritavamo un finale dignitoso, se non altro per rispetto alla letteratura del pallone e a quel pezzo di stoffa azzurra che ha visto tempi migliori e uomini più integri, perché le motivazioni sono il pane, d’accordo, ma la dignità resta l’acqua: e oggi l’acqua era ghiacciata. Abbiamo assistito a un naufragio lento, cerimonioso, quasi pigro, col Napoli sceso in campo col ritmo di chi sta decidendo se ordinare un’impepata di cozze o un fritto di paranza, mentre la Lazio giocava la partita della vita con la bava alla bocca.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non è la squadra ora a chiedersi se sta accompagnando un morto?

On our anniversary, she stayed out with her ex. I’m leaving and never looking back!

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