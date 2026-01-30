Dopo l’eliminazione del Marsiglia dalla Champions, sono scoppiate le polemiche. Christophe Dugarry ha attaccato duramente De Zerbi, dicendo che è sopravvalutato e che dovrebbe chiedersi se è davvero in grado di allenare a questo livello. La sconfitta ha lasciato il club francese con una ferita aperta, difficile da rimarginare in breve tempo.

La bruciante eliminazione Champions del Marsiglia ha aperto una profonda ferita nel club francese. Una ferita che, con tutta probabilità, non si rimarginerà in fretta. Ad analizzare il momento dei focesi ci ha pensato Christophe Dugarry, ex calciatore di Milan, Barcellona e appunto Marsiglia. Le sue parole a Le Parisien. Marsiglia, l’opinione di Dugarry. Si legge su Le Parisien: Questa eliminazione a Bruges è un incidente. o un fiasco annunciato? Per chi conosce il calcio, non c’è mai nulla di annunciato. Il risultato finale è abbastanza incredibile. A dire il vero, non immaginavo che il Marsiglia avrebbe subito tre gol a Bruges, anche se avevo dei dubbi su De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dugarry: “De Zerbi è sopravvalutato, deve chiedersi se è capace di allenare a questo livello”

Dopo la recente sconfitta contro il Nantes, Roberto De Zerbi è stato oggetto di critiche da parte di Christophe Dugarry, che ha definito il tecnico italiano

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan, non le manda a dire a Roberto De Zerbi.

