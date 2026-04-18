Nodo ex ospedale di Cortona Il comitato centro storico | Basta indifferenza agiamo

Dopo ventuno anni di abbandono e diverse aste andate deserti, l’ex ospedale di Santa Maria della Misericordia a Cortona torna a essere al centro delle discussioni cittadine. Il comitato centro storico ha chiesto un intervento deciso, criticando l’indifferenza che ha caratterizzato la gestione di questa struttura. Un contenzioso legale si è concluso senza risarcimenti, lasciando il complesso in uno stato di inattività che preoccupa parte della comunità locale.

Ventuno anni di abbandono, aste andate deserte, un contenzioso chiuso senza risarcimento. L’ex ospedale di Santa Maria della Misericordia di Cortona torna al centro del dibattito cittadino. Il Comitato dei Cittadini del Centro Storico ha convocato un’assemblea pubblica per mercoledì 23 aprile alle 16.30 presso la Sala Pavolini, accanto al Teatro Signorelli. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti della Provincia di Arezzo e del Comune di Cortona, le forze politiche, gli imprenditori, le associazioni e tutti i cittadini del comune. "Non si può continuare a rimanere indifferenti di fronte alla mancata risoluzione della problematica riguardante l’edificio che ospitava fino al 2005 il vecchio ospedale", afferma il Comitato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nodo ex ospedale di Cortona. Il comitato centro storico: "Basta indifferenza, agiamo" Notizie correlate "We Love": scatti nel centro storico di Cortona con gli innamoratiLa città etrusca di Cortona celebra la festa degli innamorati con "We Love Cortona", l’iniziativa in programma sabato 14 febbraio, promossa dalla... "Basta degrado in centro": a Latina nasce un comitato80 cittadini si sono riuniti con l'obiettivo di arginare i fenomeni di degrado, soprattutto nella zona di viale Don Morosini Un comitato, composto da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nodo ex ospedale di Cortona. Il comitato centro storico: Basta indifferenza, agiamo; L’ex ospedale di Castellamonte rinasce e diventa il tema caldo della sfida elettorale; Case e ospedali di comunità, scadenza PNRR a rischio: slitta l’ex Valdese; Lanzo, l’ex ospedale Mauriziano rinasce: al via il cantiere per le Officine dei Sapori. Nodo ex ospedale di Cortona. Il comitato centro storico: Basta indifferenza, agiamoVentuno anni di abbandono, aste andate deserte, un contenzioso chiuso senza risarcimento. Mercoledì l’incontro al quale sono stati invitati i rappresentanti della Provincia e del Comune . lanazione.it Ex ospedale, si lavora per la Casa di Comunità. Ubaldi: Ecco i tempiEra fine marzo quando nell’ex ospedale di Montegranaro sono andati in visita l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro e ... msn.com Hormuz riapre, ma resta il nodo della tregua: l’annuncio di Teheran tra segnali distensivi e fragilità geopolitica Un’apertura che alleggerisce la tensione internazionale, ma non dissolve le incertezze. È questo il significato dell’annuncio del ministro degli Esteri i - facebook.com facebook Pigneto: avanza il nuovo nodo di scambio con Metro C. Tra il 17 e il 19/04 modifiche alla circolazione ferroviaria: FL1 limitata tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense FL3 limitata a Roma Ostiense Leonardo Express regolare bit.ly/4tR1qhM #RSM #Ro x.com