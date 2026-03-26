Un comitato formato da circa 80 persone si è costituito ieri sera in via Cairoli a Latina, con l’obiettivo di chiedere maggiori controlli e sicurezza nelle aree centrali della città, in particolare lungo viale Don Morosini. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini che si sono confrontati sulla situazione di degrado e sulla necessità di interventi concreti nella zona.

80 cittadini si sono riuniti con l'obiettivo di arginare i fenomeni di degrado, soprattutto nella zona di viale Don Morosini Un comitato, composto da 80 persone. E’ quello che si è formato ieri sera in via Cairoli per chiedere sicurezza in centro a Latina e in particolare nella zona di viale Don Morosini. Quello che chiedono i membri è un quartiere dove vivere in sicurezza, sottratto al degrado che per anni lo ha devastato. Infatti diversi cittadini hanno portato avanti nel tempo battaglie più o meno efficaci per contrastare il triste fenomeno dei bivacchi e dell’incuria generalizzata che ha penalizzato sia i residenti che i commercianti della zona. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - "Basta degrado in centro": a Latina nasce un comitato

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