We Love | scatti nel centro storico di Cortona con gli innamorati

Sabato 14 febbraio, nel centro storico di Cortona, si svolge “We Love Cortona”, un evento dedicato agli innamorati. La Proloco organizza questa giornata con l’obiettivo di far vivere la città in modo speciale, tra scatti romantici e momenti di festa. La festa, patrocinata dal Comune, porta in strada coppie e visitatori pronti a scattare foto e a godersi l’atmosfera suggestiva di Cortona.

La città etrusca di Cortona celebra la festa degli innamorati con " We Love Cortona ", l’iniziativa in programma sabato 14 febbraio, promossa dalla Proloco Cortona centro storico con il patrocinio del Comune. L’evento, pensato per le coppie che decideranno di festeggiare San Valentino a Cortona, ha una triplice finalità: promuovere il territorio, le attività locali e sostenere l’associazione Glio.Ma grazie a una raccolta fondi collegata al concorso. A partire dalle 17:30, le coppie potranno farsi fotografare sotto il suggestivo Cuore Gigante allestito in piazza. L’estrazione dei premi avverrà al termine della sessione fotografica, indicativamente tra le 18:30 e le 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "We Love": scatti nel centro storico di Cortona con gli innamorati Approfondimenti su Cortona Innamorati We Love Cortona: per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamorati Il 14 febbraio, Cortona si trasforma nella capitale degli innamorati con l’iniziativa «We Love Cortona». Cortona, potenziamento trasporti: bus anche di domenica da Camucia al centro storico Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cortona Innamorati Argomenti discussi: We Love: scatti nel centro storico di Cortona con gli innamorati. We Love: scatti nel centro storico di Cortona con gli innamoratiLa città etrusca di Cortona celebra la festa degli innamorati con We Love Cortona, l’iniziativa in programma sabato 14 ... lanazione.it Elettra e Dadi e noi così = . Per festeggiare i 9 anni del suo inseparabile Dadi, Elettra Lamborghini ha scelto un modo speciale: una sessione fotografica a tema horse love, tra coccole e scatti iconici. . . . #RDSregram #RDSgrandisuccessi #ElettraLamborghi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.