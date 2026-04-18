Noah Lyles apre con una sciabolata di giustezza Max Thomas il nome nuovo della velocità?

L’atleta statunitense ha iniziato la sua stagione all’aperto partecipando alla gara dei 200 metri durante il Tom Jones Memorial, svoltosi a Gainesville in Florida. Con una buona prestazione, ha dimostrato di essere tra i protagonisti della specialità. Nello stesso evento, si è distinto anche Max Thomas, considerato un nome emergente nel mondo della velocità. La competizione ha visto giovani talenti confrontarsi su uno dei tracciati più affollati di inizio stagione.

Noah Lyles ha aperto la propria stagione all’aperto, prodigandosi sugli amati 200 metri nell’ambito del Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA). Il quattro volte Campione del Mondo sul mezzo giro di pista è subito sceso sotto la barriera dei venti secondi, imponendosi con il tempo di 19.91 (1,6 ms di vento a favore) davanti al connazionale Max Thomas (19.98, prima volta in carriera sotto il muro iconico della specialità). Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri ha aperto l’annata agonistica in maniera convincente ed è sembrato in ottima forma, tenendo anche in considerazione che il suo obiettivo di riferimento saranno i nuovi Ultimate Championship previsti nel mese di settembre a Budapest (Ungheria).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Noah Lyles apre con una sciabolata di giustezza. Max Thomas il nome nuovo della velocità? Notizie correlate Noah Lyles al Golden Gala: il re dei 100 metri infiamma RomaCosa: Partecipazione del campione olimpico Noah Lyles alla 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Golden Gala Pietro Mennea, Noah Lyles corre i 100 metri a Roma il 4 giugnoIl campione olimpico di Parigi e otto volte oro mondiale sarà tra i protagonisti della 46ª edizione allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Azzurri con le ali: la prima 'Atletica' del 2026; Atletica, rinviata l’apertura di Diamond League: posticipata la tappa di Doha, calendario rivisto; Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metri. Noah Lyles apre con una sciabolata di giustezza. Max Thomas il nome nuovo della velocità?Noah Lyles ha aperto la propria stagione all’aperto, prodigandosi sugli amati 200 metri nell’ambito del Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA). Il quattro volte Campione del Mondo sul mezzo ... oasport.it Golden Gala: Noah Lyles nei 100 di Roma!Il re della velocità è pronto a sfrecciare nei 100 di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea è entusiasta di poter annunciare la presenza del campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles all'edizione n. 46 ... fidal.it